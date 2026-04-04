Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
04 avr, 2026, 14:30 ET
ST. ALBERT, AB, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre, et de Scott Olivieri, maire de la Ville de St. Albert.
|
Date :
|
Mardi 7 avril 2026
|
Heure
|
10 h 30 [HR]
|
Lieu :
|
St. Albert Place (hôtel de ville de St. Albert), salle Progress
|
5, rue St Anne
|
St. Albert (Alberta) T8N 3Z9
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cory Sinclair, Gestionnaire, Communications organisationnelles et Conception, Ville de St. Albert, 780-905-6897, [email protected]
Partager cet article