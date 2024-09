SHERBROOKE, NS, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Guysborough-Tracadie, et de Heather Kreffer, directrice générale de SMART-GO : St. Mary's Association for Rural Transit.

Date : Le mardi 24 septembre 2024 Heure : 19 h HAA Lieu : St. Mary's District Lion's Club

8004 Highway 7,

Sherbrooke, Nova Scotia B0J 3C0

