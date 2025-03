SAINT-LAURENT, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, d'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent et Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent.

Date : Le jeudi 6 mars 2025 Heure : 10 h 30 HNE Lieu : Saint-Laurent*

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le 6 mars 2025, à l'adresse courriel suivante : [email protected]

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

