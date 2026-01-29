PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, NL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, et de Michael Pretty, président de l'Arts Wellness Heritage Group.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026



Heure : 11 h HNT



Lieu : Salle Communautaire de l'AWH

5, R. C. Church Drive

Portugal Cove-St. Philip's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1M 0G5

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Joanne Jacobs, Directrice des communications, AWH Group, 709-330-7446, [email protected], www.awhgroup.ca