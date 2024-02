PORT WILLIAMS, NS, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kody Blois, député de Kings-Hants au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse.

Date : Le vendredi 9 février 2024



Heure : 10 h HNA



Lieu : Auditorium du Centre communautaire de Port Williams

1045, route 358

Port Williams (Nouvelle-Écosse) B0P 1T0

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Carole Rankin, Conseillère en communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, 902-399-8173, [email protected]