Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Calgary

CALGARY, AB, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, et de David Leinster, président-directeur général de Contemporary Calgary.

Date : Vendredi 3 juillet 2026

Heure : 13 h (HR)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias, à [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sarah Philpott, Gestionnaire, Marketing et Communications, Contemporary Calgary, 403-875-7862, [email protected]