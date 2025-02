CAP-AUX-OS, QC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, de Daniel Côté, maire de Gaspé et de Daniel Bernier, président du conseil d'administration, Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os.

Date : Le jeudi 6 février 2025



Heure : 11 h 30 HNE



Lieu : Gare intermodale de Gaspé

8, rue de la Marina,

Gaspé (Quebec) G4X 3B1

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Daniel Bernier, Président du conseil d'administration, Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os, 418-355-5268, [email protected]