CALGARY, AB, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, de Nathaniel Schmidt, conseiller municipal de Calgary pour le quartier 8, de Susan Matsumoto, présidente de la Calgary Japanese Community Association, et de Roger Teshima, Coprésident du projet de construction du bâtiment patrimonial.

Date : Samedi 14 mars 2026



Heure : 9 h (HR*)



Lieu : Nutrien Western Event Centre

1800, Stampede Trail SE

Calgary (Alberta) T2G 5A2

*On demande aux représentants des médias d'arriver à 8 h 30 (HR) pour procéder à leur inscription.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maureen McElhinney, Calgary Japanese Community Association, 403-993-8080, [email protected]