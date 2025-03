BRAMPTON, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des transports de l'Ontario, et de Patrick Brown, maire de Brampton.

Date : 21 mars 2025 Heure : 10 h HE Lieu : Hôtel de ville à Brampton, Atrium

2 rue Wellington Ouest

Brampton (Ont.) L6Y 4R2

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias du LICC à [email protected] pour obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement et confirmer leur présence. On leur demande d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias de la Ville de Brampton, [email protected]