BELLE-BAIE, NB, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Daniel Guitard, maire de la Ville de Belle-Baie.

Date : Jeudi 9 avril 2026 Heure : 10 h 30 (HAA) Lieu : Édifice municipal (salle du conseil)

582, rue Principale

Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick) E8J 1S5

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Béatrice Seymour, Conseillère stratégique en communication, Ville de Belle-Baie, 506-544-0362, [email protected]