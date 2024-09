Avis aux médias - Annonce en lien avec le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'élue responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et la conseillère de la Ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe.

Le point de presse sera précédé d'une séance d'information technique à huis clos, sans possibilité d'enregistrement audio ou vidéo.

Date : Le 12 septembre 2024



Heure : 10 h (séance d'information technique)

11 h (conférence de presse)

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]