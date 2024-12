CHELSEA, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Sandra Perron, présidente et fondatrice de l'organisme Le Pepper Pod et de Joanne Bilodeau, directrice de programme à l'organisme Le Pepper Pod.

Date : Le vendredi 13 décembre 2024 Heure : 16 h (HNE) Lieu : Le Pepper Pod

35 chemin Nordik

Chelsea (QC), J9B 2P7

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sandra Perron, Présidente et fondatrice, Le Pepper Pod, 819-319-8000, [email protected]