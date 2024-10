SUDBURY, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, Marc Serré, prendront la parole à la Conférence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des régions et des villes minières 2024.

Date : Mercredi 9 octobre 2024

Discours d'ouverture du secrétaire parlementaire Serré

Heure : 9 h HE

Discours du ministre Wilkinson

Heure : 10 h 40 HE

Plus tard dans la journée, le ministre Wilkinson fera une annonce de financement en appui à des projets d'infrastructures liés aux minéraux critiques en Ontario. Il sera accompagné du secrétaire parlementaire Serré et de la députée de Sudbury, Viviane Lapointe. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 9 octobre 2024

Heure : 12 h (midi) HE

Tous les journalistes accrédités qui souhaitent prendre part à l'annonce de financement sont priés de s'inscrire au préalable au plus tard le 8 octobre à 14 h HE en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Un numéro à composer sera fourni aux journalistes lors de l'inscription.

