HAMILTON, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, annoncera du financement en faveur du logement abordable et durable au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada. Un point de presse suivra.

Date : Le 13 mars 2025

Heure : 9 h (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront communiquées au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]