TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Les trois finalistes de chacune des quatre catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année 2024 seront annoncés cette semaine. C'est un pas de plus vers la découverte des gagnants et des véhicules qui recevront les plus grands honneurs de la part des journalistes experts de l'AJAC qui travaillent d'un océan à l'autre.

QUOI : annonce des finalistes des prix de la Voiture canadienne de l'année 2024

QUI : Stephen Elmer, président des prix de la Voiture canadienne de l'année et Jesse Caron, coanimateur

QUAND : jeudi 18 janvier 2024

OÙ : www.canadiancaroftheyear.ca @canadiancaroftheyear

À propos de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY)

Les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) existent depuis 1986 et, depuis le début, l'objectif du programme n'a pas changé : nous cherchons à fournir aux Canadiens des conseils fiables pour l'achat d'une voiture, provenant de journalistes automobiles professionnels et respectés de tous les coins du pays.

Les prix CCOTY sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), une association professionnelle qui réunit les meilleurs journalistes automobiles du Canada et fournit aux consommateurs des conseils impartiaux sur l'achat d'une voiture, provenant de l'ensemble de l'industrie, dans tous les médias.

Des milliers d'essais routiers ont lieu chaque année au Canada et les journalistes utilisent ces expériences pour voter sur les véhicules qui se démarquent dans chaque segment. Des milliers de données recueillies au cours du processus permettent de déterminer quels véhicules méritent d'être distingués dans leur segment.

À partir de 2024, les prix CCOTY se composeront de quatre catégories principales :

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Stephen Elmer, président des prix de la Voiture canadienne de l'année, 647-523-6494, [email protected]; Jesse Caron, coanimateur des prix de la Voiture canadienne de l'année, 418-284-5430, [email protected]; Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]