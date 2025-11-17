LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le 18 novembre, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, fera une annonce qui soulignera la vigueur et la croissance du secteur spatial canadien, tout comme l'engagement du Canada quant au renforcement et à la diversification de ses partenariats internationaux.

Date : 18 novembre 2025



Heure : 17 h 15 (HE)



Où : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias pour confirmer leur présence et être informés du lieu de l'annonce.

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]