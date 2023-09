AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE DE FINANCEMENT AU NOM DU MINISTRE VIRANI

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap Arielle Kayabaga, député de London en Ontario, et la Fondations canadienne des relations raciales feront une annonce de financement pour soutenir Muslim Resource Centre for Social Support and Integration Inc. pour offrir des services aux victimes pour les communautés musulmanes de London, en Ontario.

Date : Le vendredi 29 septembre 2023 Lieu : Goodwill Industries Centre

Town Hall Meeting Room - 3è étage

255 rue Horton Est

London, Ontario

N6B 1L1 Heure : 11 h (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Farrah-Lilia Kerkadi, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]