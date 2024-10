Avis aux médias - Annonce d'une subvention pour la rénovation et la mise aux normes du Centre sportif de la Petite-Bourgogne

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les médias à l'annonce d'une subvention pour la rénovation et la mise aux normes du Centre sportif de la Petite-Bourgogne dans le cadre du programme PAFIRSPA.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et le député de Saint-Henri--Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, prendront part à cet événement.

Date : le vendredi 11 octobre 2024

Heure : 9 h 30

Lieu : Centre sportif de la Petite-Bourgogne, 1825, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le lieu exact où se tiendra la conférence de presse sera transmis aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Antoine Poulin, Directeur de cabinet, Cabinet des élu.e.s de l'Arrondissement du Sud-Ouest, 438 861-7078