Avis aux médias - Annonce d'une importante aide financière pour la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une importante aide financière pour la région touristique de la Montérégie en présence de la députée d'Iberville, Mme Claire Samson, de la députée de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle, et du député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), M. Louis Lemieux.

Date : Le lundi 19 août 2019



Heure : 11 h



Lieu : Quai Ryan

38e Avenue

Sainte-Anne-de-Sabrevois (Québec) J0J 2G0

