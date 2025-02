NEWMARKET, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant l'octroi d'un financement pour le transport en commun et la lutte contre l'itinérance en présence de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Leah Taylor Roy, députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill, d'Eric Jolliffe, président-directeur général de la Municipalité régionale de York, et de Nation Cheong, vice-président chargé des répercussions sur la collectivité à Centraide du Grand Toronto.

Le ministre, le président-directeur général, et le vice-président seront accompagnés de l'honorable Helena Jaczek, députée de Markham--Stouffville, Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora, Paul Chiang, député de Markham--Unionville, Majid Jowhari, député de Richmond Hill, et Francesco Sorbara, député de Vaughan Woodbridge.

Date : 7 février 2025 Heure : 10 h 30 Lieu : Grand hall du centre administratif de la région de York

17250, rue Yonge

Newmarket (Ont.) L3Y 6Z1

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tamara Ostrowski, Conseillère, Communications d'entreprise, La municipalité régionale de York, 905-251-6412, [email protected]; Meetu Madahar, Gestionnaire, Communications, Centraide du Grand Toronto, 416-817-4668, [email protected]