Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 7 avril 2026 HEURE : 10 h 30 LIEU : Centre de services de Chicoutimi

1600, rue Bersimis

Saguenay (Québec) G7K 1H9

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]