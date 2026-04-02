Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Nouvelles fournies parMinistère des Transports et de la Mobilité durable
02 avr, 2026, 15:03 ET
SAGUENAY, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 7 avril 2026
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HEURE :
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10 h 30
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LIEU :
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Centre de services de Chicoutimi
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
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