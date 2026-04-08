Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Centre-du-Québec

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Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

08 avr, 2026, 09:24 ET

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Centre-du-Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE :

Le 9 avril 2026

HEURE :

10 h

LIEU :

Centre de services de Victoriaville
879, boul. Pierre-Roux Est
Entrée par le garage via la rue de l'Artisan
Victoriaville (Québec)  G6T 1T7

Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]

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