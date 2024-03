Avis aux médias - Annonce concernant les actions de la Ville de Montréal pour la protection des locataires

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et la conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs, Despina Sourias, invitent les représentantes et les représentants des médias à un point de presse portant sur un ensemble d'actions pour assurer la protection des locataires. Le point de presse sera précédé par une présentation technique du Service de l'habitation.

Date : Le mercredi 27 mars 2024



Heure : 10 h 45 Présentation technique



11 h 30 Point de presse

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

