Avis aux médias - Annonce concernant la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, et le vice-président développement de la Société de développement Angus, Stéphane Ricci, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant la mise en valeur du site de l'église Saint-Enfant-Jésus, dans le quartier du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Date : Le 17 septembre 2025



Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux membres des médias accrédités. Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]