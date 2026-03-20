Avis aux médias - Annonce concernant l'élargissement de l'aide financière aux commerces affectés par des travaux majeurs d'infrastructures

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le conseiller de Ville de Peter-McGill, Leslie Roberts, ainsi que l'élue responsable du développement économique et de l'économie verte, Chantal Gagnon, invitent les membres des médias à une annonce concernant l'élargissement de l'aide financière offerte aux commerces touchés par des chantiers majeurs à Montréal.

Date : Le 23 mars 2026

Heure : 12 h 45

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]