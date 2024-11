Avis aux médias - Annonce concernant l'audit de performance des organismes publics de transport collectif

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'audit de performance des organismes publics de transport collectif.

La conférence de presse sera précédée d'une séance d'information de la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui présentera la démarche de l'audit et des travaux.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 7 novembre 2024



HEURE : 13 h - Séance d'information

(aucune prise d'image ne sera permise)





14 h 30 - Conférence de presse



LIEU : Montréal

*Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.





*Événement également accessible en ligne sur Zoom pour les

médias qui en feront la demande. Le lien vous sera transmis

lors de l'accréditation.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]