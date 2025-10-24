BATHURST, NB, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst.

Date : Le lundi 27 octobre 2025



Heure : 10 h 30 [HNA]



Lieu : Site de l'ancienne usine Smurfit Stone, sur la rue Bridge

En face du 896, rue Main

Bathurst (N.-B.) E2A 0C6

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Luc Foulem, Gestionnaire des communications, Ville de Bathurst, 506-548-0502, [email protected]