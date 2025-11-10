WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et de Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest.

Date : Le mercredi 12 novembre 2025

Heure : 8 h 30 h HNC

Lieu : Naawi-Oodena bloc C - au sud de l'avenue Taylor et à l'ouest du boulevard Kenaston

Winnipeg (Manitoba)

Le site est accessible par l'ancienne barrière du Ministère de la Défense nationale (MDN) du côté sud le l'avenue Taylor, environ 200 mètres à l'ouest de l'intersection du boulevard Kenaston et de l'avenue Taylor.



