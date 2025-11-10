REGINA, SK, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Jill McKnight, Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, de Chad Wagner, directeur exécutif provincial de la Légion royale canadienne - Direction provinciale de la Saskatchewan, et de Paul Valiquette, Agent des services provinciaux / Coordonnateur du PLIV de la Légion royale canadienne - Direction provinciale de la Saskatchewan.

Date : Le mercredi 12 novembre 2025

Heure : 11 h [HNC]

Les représentants des médias doivent envoyer un courriel aux Relations avec les médias de LICC à [email protected] pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement et confirmer leur présence.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]