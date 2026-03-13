IQALUIT, NU, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce qui aura lieu à Iqaluit. L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Cecile Nelvana Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut et Lori Idlout, députée du Nunavut, feront une annonce concernant le logement.

Date : Le lundi 16 mars 2026

Heure : 11 h 10 [HAE]

Lieu : Lots 566 et 567

Rue Palaugaa

Iqaluit, NU, X0A 0H0

Les élus participeront à une brève visite du site vers 11 h 10 [HAE] à laquelle les médias pourront assister. Une annonce sera faite peu après la visite du site.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]