AVIS AUX MÉDIAS - Amazon : la CSN dépose une requête en accréditation pour l'entrepôt DXT4 à Laval

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Une requête en accréditation a été déposée auprès du Tribunal administratif du travail, vendredi, par le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN pour représenter les salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon à Laval.

Caroline Senneville, présidente de la CSN, rencontrera les médias à 10 h 30 aujourd'hui afin de faire le point sur cette toute première tentative de syndicalisation des employé-es d'Amazon au Québec.

QUOI : Point de presse, syndicalisation du premier entrepôt d'Amazon au Québec QUI : Caroline Senneville, présidente de la CSN QUAND : Le lundi 22 avril 2024 à 10 h 30 OÙ : Devant l'entrepôt DXT4 de Laval, 5555 rue Ernest-Cormier, Laval (Québec) H7C 2S9

Fondée en 1921, la CSN regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]