Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 8 octobre 2025

Nouvelles fournies par

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

07 oct, 2025, 17:54 ET

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 8 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Période des questions et réponses orales 
 Heure :  10 h 00
Lieu :   Assemblée nationale du Québec

Conseil des ministres
 Heure :  12 h 30
Lieu :   Édifice Honoré-Mercier

Caucus des députés
 Heure :  18 h 30
Lieu :   Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]

