Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 5 au 6 octobre 2025

QUÉBEC, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour le 5 au 6 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Dimanche 5 octobre

Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Heure : 9 h 00

Lieu : Québec

Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] .

Lundi 6 octobre

Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Heure : 8 h 30

Lieu : Québec

Conférence de presse de clôture du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Lieu : 9 h 35

Lieu : Québec

