Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 5 au 6 octobre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
04 oct, 2025, 17:51 ET
QUÉBEC, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour le 5 au 6 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : AVIS AUX MÉDIAS - Le Québec sera l'hôte du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent Gouvernement du Québec
Dimanche 5 octobre
Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Heure : 9 h 00
Lieu : Québec
Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] .
Lundi 6 octobre
Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Heure : 8 h 30
Lieu : Québec
Conférence de presse de clôture du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Lieu : 9 h 35
Lieu : Québec
Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] .
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]
