Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 5 au 6 octobre 2025

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

04 oct, 2025, 17:51 ET

QUÉBEC, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour le 5 au 6 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : AVIS AUX MÉDIAS - Le Québec sera l'hôte du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent Gouvernement du Québec

Dimanche 5 octobre

Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
 Heure :  9 h 00
Lieu :  Québec

Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] .

Lundi 6 octobre

Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Heure :  8 h 30
Lieu :  Québec

Conférence de presse de clôture du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Lieu :  9 h 35
Lieu :  Québec

Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] .

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source :  Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451,  [email protected]

