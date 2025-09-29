Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 30 septembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
29 sept, 2025, 19:15 ET
QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 30 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Ouverture de la deuxième session de la 43e législature
Heure : 14 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
Partager cet article