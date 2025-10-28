Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 29 octobre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
28 oct, 2025, 20:45 ET
QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 29 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Cérémonie de remise officielle du coquelicot par la Légion royale canadienne (prise d'images seulement)
Heure : 11 h 20
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
Seuls les caméras et photographes pourront participer à la prise d'images. Ils devront s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected] .
Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
Caucus des députés
Heure : 18 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
