Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 19 septembre 2025

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 19 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec des membres de la direction du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue (prise d'images uniquement)

Heure : 8 h 00

Lieu : Rouyn-Noranda

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Rencontre avec les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (prise d'images uniquement)

Heure : 9 h 00

Lieu : Rouyn-Noranda

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Annonce importante en matière d'énergie et d'économie

Heure : 11 h 45

Lieu : Malartic

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Rencontre avec les dirigeants d'une entreprise québécoise de minéraux critiques (fermée aux médias)

Heure : 14 h 00

Lieu : Amos

