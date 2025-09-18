Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 19 septembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
18 sept, 2025, 13:54 ET
QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 19 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre avec des membres de la direction du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue (prise d'images uniquement)
Heure : 8 h 00
Lieu : Rouyn-Noranda
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Rencontre avec les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (prise d'images uniquement)
Heure : 9 h 00
Lieu : Rouyn-Noranda
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Annonce importante en matière d'énergie et d'économie
Heure : 11 h 45
Lieu : Malartic
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Rencontre avec les dirigeants d'une entreprise québécoise de minéraux critiques (fermée aux médias)
Heure : 14 h 00
Lieu : Amos
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]
