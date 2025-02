Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 17 février 2025

QUÉBEC, le 16 févr. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 17 février 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour l'industrie portuaire québécoise

Heure : 15 h 00

Lieu : Contrecoeur

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que par la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]