Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 15 octobre 2025

Nouvelles fournies par

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

14 oct, 2025, 18:43 ET

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 15 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Conseil des ministres
 Heure :  12 h 30
Lieu :   Rencontre virtuelle

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue