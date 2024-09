Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 septembre 2024

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 septembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour l'industrie aérospatiale québécoise

Heure : 10 h 30

Lieu : Saint-Anne-de-Bellevue

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du premier ministre du Canada, le très honorable M. Justin Trudeau, de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, M. François-Philippe Champagne.

Le lieu sera uniquement confirmé aux représentants des médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à [email protected].

Annonce concernant une infrastructure routière dans Lanaudière

Heure : 13 h 00

Lieu : Repentigny

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry.

Le lieu sera uniquement confirmé aux représentants des médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]