Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 mai 2025

QUÉBEC, le 11 mai 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 12 mai 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie de remise des décorations et citations à des policières, policiers, citoyennes et citoyens (prise d'images)

Heure : 13 h 15

Lieu : Nicolet

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre de la Sécurité publique et député de Granby, M. François Bonnardel, par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, par le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, ainsi que par la députée Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Mêlée de presse

Heure : 14 h 30

Lieu : Nicolet

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]