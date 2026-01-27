AVIS AUX MÉDIAS - Adoption du budget de la Ville de Montréal Les cols bleus se mobiliseront devant l'hôtel de ville

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), lequel représente notamment les quelque 6200 cols bleus de la Ville de Montréal, organise un rassemblement en marge de l'adoption du budget municipal prévu lors de la séance du conseil municipal, soit le mercredi 28 janvier. En négociation depuis des mois, les travailleurs et travailleuses dénoncent le cadre financier présenté par les personnes représentantes patronales qui, s'il était approuvé comme tel, assurerait un appauvrissement du personnel municipal.

Quoi : Rassemblement devant l'hôtel de ville

Où : 275, rue Notre-Dame Est, Montréal

Quand : Mercredi 28 janvier, de 10 h à 13 h

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et qu'une première journée de grève est prévue le 4 février prochain.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]