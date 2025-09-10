LONGUEUIL, QC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à voir le lanceur SLS d'Artemis II de la NASA entièrement assemblé et le vaisseau spatial Orion à la mi-octobre au centre spatial Kennedy, en Floride.

Les journalistes canadiens qui souhaitent aller sur place doivent présenter une demande sur la page Web à l'adresse https://media.ksc.nasa.gov (en anglais seulement) avant 23 h 59 (HE) le lundi 22 septembre 2025. h

Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Le lancement de la mission Artemis II est prévu pour avril 2026 au plus tard. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen marquera une page d'histoire en étant le premier Canadien à aller en mission d'exploration de la Lune. Ce sera le premier vol d'essai habité du vaisseau Orion lancé avec le SLS.

Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'Agence spatiale canadienne ou en savoir plus sur le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Date limite (accréditation) : lundi 22 septembre 2025, 23 h 59 (HE).

Date : Mi-octobre 2025 (détails à venir) Quoi : Présentation du lanceur SLS et du vaisseau spatial Orion de la mission Artemis II Où : Centre spatial Kennedy, Floride Contact : Lien pour la demande d'accréditation - https://media.ksc.nasa.gov (en anglais seulement)

Pour toute question au sujet de l'accréditation : [email protected]

Liens additionnels :

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

RSS Facebook YouTube X

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]