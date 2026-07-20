Avis aux médias -Accréditation des médias pour des activités médiatiques sur la mission Crew-13 à Houston

LONGUEUIL, QC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le 3 août, les représentants des médias sont invités à participer à des activités médiatiques sur la mission Crew-13 à partir de Houston. L'une d'elles sera une séance d'information technique où un panel d'experts, dont Mathieu Caron, directeur du Bureau des astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC), fournira une vue d'ensemble de la mission. Les membres d'équipage, dont l'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk, donneront aussi une conférence de presse.

Le lancement de la mission Crew-13 est prévu pour la mi-septembre 2026 au plus tôt depuis la Floride. L'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk s'envolera à destination de la Station spatiale internationale pour une mission de longue durée aux côtés des astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney ainsi que du cosmonaute de Roscosmos Sergueï Teteriatnikov.

Les représentants des médias canadiens souhaitant assister aux conférences de presse en personne doivent confirmer leur présence au plus tard le 21 juillet à 17 h (HE) en communiquant avec la salle de presse du centre spatial Johnson via courriel à l'adresse [email protected]. Il s'agit de la seule occasion pour les médias canadiens de s'inscrire pour participer à ces activités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Les médias seront également invités au siège de l'ASC le 3 août pour assister à la retransmission en direct des conférences de presse. Des précisions suivront.

Toute demande d'entrevue avec l'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk ou des experts de l'ASC doit être coordonnée avec le Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

Lundi 3 août 2026

12 h (HE) Conférence de presse sur la mission Crew-13

Centre spatial Johnson de la NASA (Houston)

14 h (HE) Conférence de presse de l'équipage de la mission Crew-13

Centre spatial Johnson de la NASA (Houston)

Informations supplémentaires

Site Web: www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]