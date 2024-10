Avis aux médias : À quoi pourrait ressembler la population du Québec en 2071?

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec désire informer les représentants des médias qu'il diffusera sur son site Web le

lundi 7 octobre à 9 h

les projections de l'évolution future de la population québécoise pour les 50 prochaines années. Ces projections couvriront la période allant de 2021 à 2071 pour le Québec et de 2021 à 2051 pour les 17 régions administratives et les 7 régions métropolitaines de recensement.

Cet exercice, réalisé en profondeur aux cinq ans, présente des simulations de l'évolution de la population selon diverses hypothèses de fécondité, de mortalité et de migrations (interrégionales, interprovinciales et internationales).

Ces hypothèses seront regroupées en trois scénarios de base : un scénario de référence, qui reflète les tendances récentes et le contexte actuel, un scénario fort, qui regroupe les hypothèses plus favorables à la croissance démographique, et un scénario faible, qui présente les hypothèses qui y sont moins favorables. Plusieurs scénarios d'analyse seront également diffusés afin d'illustrer les multiples évolutions possibles de la démographie québécoise.

