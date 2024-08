Avis aux médias - À quelques jours de la rentrée scolaire, la CAQ toujours incapable de régler les problèmes en éducation

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement de François Legault est au pouvoir depuis six ans. Il promettait de faire de l'éducation une priorité nationale. Or, ses deux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur n'obtiennent pas la note de passage. La signature des nouvelles conventions ne suffira pas.

Les nombreux problèmes persistent :

pénurie de personnel à tous les niveaux ;

sous-financement des universités et des cégeps ;

vétusté des immeubles ;

intelligence artificielle non balisée ;

violence à l'école.

La présidente de la CSN, Caroline Senneville, sera accompagnée des porte-paroles des trois fédérations de l'éducation de la centrale pour répondre aux questions des médias et brosser un état des lieux, de la maternelle à l'université.

La CSN compte quelque 80 000 membres dans le secteur de l'éducation, dont 45 000 en enseignement supérieur. Elle représente 85 % des employé-es du milieu collégial.

QUAND : Mercredi 14 août à 8 h 30

OÙ : Salle de presse de la CSN

1601, De Lorimier, Montréal, H2K 4M5 (stationnement gratuit via l'entrée de la rue Logan)

QUOI : Conférence de presse de la rentrée scolaire

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 37 000 membres en enseignement supérieur, à savoir les professeur-es de 45 cégeps et 12 collèges privés, ainsi que des chargé-es de cours, des personnes tutrices et des étudiantes et étudiants salarié-es dans onze universités québécoises.

La FEESP-CSN représente 10 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'enseignement supérieur.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1 500 professeur-es d'université.

