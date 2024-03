AVIS AUX MÉDIAS - À l'intention des chroniqueurs économiques et financiers - Invitation à participer au Séminaire FTQ sur la retraite et les assurances 2024 « Rêver et agir pour le bien commun ! »

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à son séminaire annuel sur la retraite et les assurances qui se déroulera au Centre Sheraton Montréal les 20 et 21 mars. Au cours de ces deux journées de réflexion, les participants et participantes auront la chance d'entendre une dizaine de conférenciers et conférencières, ainsi que des panélistes sur différents thèmes : les retraités : fardeau financier ou créateurs de richesse; l'assurance médicaments; le privé en santé; la retraite quand on vient d'ailleurs pour ne nommer que ceux-là.

Même si la santé financière de nos régimes de retraite ne se porte pas trop mal, il n'en demeure pas moins que notre système de retraite repose de plus en plus sur le paradigme du chacun pour soi.

Du côté de nos assurances collectives, nous pouvons dire que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons connu dans les années passées, soit des coûts qui augmentent, une diminution de la couverture. La tendance à la privatisation du système de santé, que ce soit de façon directe ou indirecte, a un impact sur la viabilité de nos programmes d'assurances.

Le mot d'ouverture sera prononcé par le secrétaire général, Denis Bolduc (9 heures, mercredi 20 mars), alors que la présidente Magali Picard prononcera le discours de clôture (midi, jeudi 21 mars).

Quoi : Séminaire FTQ sur la retraite et les assurances Date : 19 et 20 mars 2024 Heure : 9 h à 16 h 30 Où : Centre Sheraton Montréal

1201, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 2L7

L'amélioration du filet social n'est pas une tâche facile, mais elle est essentielle pour créer une société plus équitable et résiliente. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque membre de la société se sent soutenu et protégé, et où personne n'est laissé pour compte.

Consulter le programme complet : ftq.qc.ca/seminaire-retraite-2024.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

