AVIS AUX MÉDIAS - 4e édition de Lacombe piétonne : la rentrée s'anime à Côte-des-Neiges !

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La SDC Côte-des-Neiges invite les médias et la population à la 4e édition de Lacombe piétonne, un événement incontournable de la rentrée qui se déroulera du 11 au 14 septembre au cœur de Côte-des-Neiges. Pendant ces quatre jours, Lacombe piétonne ! promet une programmation complètement gratuite, accessible à tou.te.s et remplie de découvertes culturelles.

Une escale urbaine au cœur de la rentrée !

Cette année la SDC Côte-des-Neiges propose une escale urbaine en direction des plages d'Asie. Durant ces quatre jours de programmation, l'avenue Lacombe offre l'occasion parfaite de faire une panoplie de découvertes locales et gourmandes chez les commerces du secteur. Les visiteur.euse.s profiteront d'un aménagement urbain pensé pour vivre l'ambiance festive et ensoleillée des « derniers moments d'été ».

Au programme :

11 septembre : Jour d'inauguration

Performance de K-pop, DJ Set, cosplay manga & animé et discours officiels par Mme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges et Mme la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

12 septembre : C'est vendredi sur Lacombe !

Art et yoga urbain, performance de tambours japonais, karaoké, DJ Sets, jonglerie et kiosques.

13 septembre : FAMILIA

Rassemblement de Shibas et défilé d'habits traditionnels avec ASIASIE, Block party avec Bonne Famille & Filipinos of Montreal , DJ Sets, concerts et animations de rue.

14 septembre : Dernier jour de plage !

DJ Set de CISM 89,3 FM, atelier de K-pop et d'origamis, yoga urbain, concours et plus !

À cette programmation s'ajoutent d'autres surprises qui vous attendent sur place !

Cet événement est une initiative de la SDC Côte-des-Neiges. Nous remercions nos partenaires : l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, la Ville de Montréal, les commerçants de la SDC Côte-des-Neiges, la radio CISM 89,3 FM et les événements ASIASIE.

Aide-mémoire :

Quoi : Lacombe piétonne ! (4 e édition)

édition) Quand : Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre 2025

Où : Sur l'avenue Lacombe, de la rue Gatineau au chemin de la Côte-des-Neiges

au chemin de la Côte-des-Neiges Opportunités photos et vidéos en direct, disponibilité de Mme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges et certains artistes pour entrevues.

Détails et programmation : lacombepietonne.ca et sur les réseaux sociaux de la SDC Côte-des-Neiges.

SOURCE SDC Côte-des-Neiges

Contact média : Kévin Dupont - 438-926-6432 - [email protected]