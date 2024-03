AVIS AUX MEDIAS - 30e Rencontre annuelle des membres des comités de francisation de la FTQ

« Travailler en français, ça nous regarde»

MONTRÉAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses (FTQ) du Québec invite les représentants des médias à sa rencontre annuelle des membres des comités de francisation qui se tiendra le mardi 19 mars, à compter de 9 heures, à l'Hôtel Holiday Inn & Suites (1390, boulevard René-Lévesque Ouest) à Montréal. En plus de faire le point sur l'évolution de l'usage du français dans les milieux de travail, la conférence de ce cette année sera également l'occasion de souligner le 40e anniversaire du service de la francisation de la centrale.

Outre le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, les participants et participantes à la rencontre pourront entendre le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, la présidente de l'Office québécois de la langue française (OQLF), Dominique Malack, ainsi que la directrice générale de l'École nationale de l'humour, Louise Richer.

Parmi les thèmes abordés lors de cette journée, il sera question de la souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique; de la présentation d'études de l'OQLF sur la langue de travail au Québec et sur les langues de consommation des contenus culturels au Québec; et d'échanges sur le français dans les milieux de travail à partir d'histoires de personnes issues de l'immigration et de Québécois et Québécoises d'origine.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : 30e Rencontre annuelle des membres des comités de francisation de la FTQ Date : Mardi 19 mars 2024 Heure : 9 heures Où : Hôtel Holiday Inn & Suites, salle Lord Frederick A

1390, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3G 0E3 Qui : Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc; le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil; la présidente de l'Office québécois de la langue française (OQLF), Dominique Malack; la directrice générale de l'École nationale de l'humour, Louise Richer

La FTQ profite de cette occasion pour lancer D'une langue à l'autre, une série balado animée par Caroline Dawson, sociologue, professeure et autrice reconnue. Née au Chili et arrivée au Québec en tant que réfugiée politique, elle porte un regard unique sur l'intégration linguistique et professionnelle des personnes issues de l'immigration. À travers des témoignages captivants découvrez des histoires extraordinaires qui témoignent de courage, de persévérance et de résilience.

Consulter le programme de la journée; : https://ftq.qc.ca/30e-rencontre-annuelle-des-comites-de-francisation/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

FTQ, https://ftq.qc.ca

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]