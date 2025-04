OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise Suppléments d'entraînement non homologués Prime Research LGD-

4033 10 mg/mL Présence de LGD-4033 (ligandrol)

indiquée sur l'étiquette. Prime Research Sherbrooke (Québec) Saisi et retiré de la

vente en ligne Prime Research MK-

677 25 mg/mL Présence de MK-677 (ibutamoren)

indiquée sur l'étiquette. Prime Research Sherbrooke (Québec) Saisi et retiré de la

vente en ligne Prime Research RAD-

140 20 mg/mL Présence de RAD-140 (testolone)

indiquée sur l'étiquette. Prime Research Sherbrooke (Québec) Saisi et retiré de la

vente en ligne Prime Research S-4

50 mg/mL Présence d'andarine

indiquée sur l'étiquette Prime Research Sherbrooke (Québec) Saisi et retiré de la

vente en ligne

