Avis au public - Réductions de voie et de trottoir sur le pont Macdonald-Cartier

GATINEAU, QC, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes et les piétons qu'il y aura des réductions de voie et de trottoir sur le pont Macdonald-Cartier à des fins d'entretien durant les périodes suivantes :

le mardi 17 septembre, de 20 h à 5 h : 1 voie et le trottoir en direction de Gatineau ;

; le mercredi 18 septembre, de 20 h à 5 h : 1 voie et le trottoir en direction d' Ottawa .